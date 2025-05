Confirmaron la prisión preventiva del juez federal de Rosario acusado de tener vínculos con el narcotráfico

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó la prisión preventiva ordenada contra el juez federal Marcelo Bailaque, acusado de tener vínculos con el narcotráfico y de haber armado expedientes judiciales para extorsionar a empresarios.

Ivana Miskovsky, periodista de Radio Nacional Rosario, dio detalles al respecto en Ramos generales e informó que el acusado "que la resolución se dio de manera unánime".

La prisión preventiva, pese a quedar ahora confirmada, no se ejecutará mientras no avance en el Consejo de la Magistratura el desafuero del juez, ya que por ahora Bailaque está protegido por la inmunidad de arresto que se da ser juez federal de Rosario. Pero con esta nueva decisión de la Cámara ya no hay dudas de que, si el Consejo remueve sus fueros, será detenido.

La decisión la tomaron los camaristas Aníbal Pineda, Fernando Barbara y Elida Vidal.

Los camaristas recordaron que la fiscalía -que promueve la detención- sostuvo el pedido “en la existencia del peligro de entorpecimiento de las investigaciones” y no en un peligro de fuga.