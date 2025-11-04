Confirmaron la inhabilitación para manejar del joven que mató a un matrimonio en José C Paz

Michael Jean Carballo, de 23 años, se encuentra detenido y enfrenta cargos de doble homicidio culposo agravado y lesiones tras el fatal choque en José C. Paz en el que murieron Enzo y Eliana Benítez, pareja que viajaba con sus tres hijos.

El especialista en prevencion y concientizacion vial de siniestros ATM, Fernando Rodríguez, en diálogo con Nunca es Tarde, dijo que "manejar bajo los efectos del alcohol representa un grave peligro, con riesgos reales para la vida e integridad física y severas consecuencias legales que pueden arruinar vidas para siempre".