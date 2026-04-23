Confirman que la Ley de modernización laboral recuperó plena vigencia

Así lo hizo el abogado Julián de Diego en diálogo con Hernán Mundo en Segundo Round.

El letrado explicó que la decisión judicial de la Cámara del Trabajo le da completa vigencia a la Ley de Modernización Laboral que tendrá en los próximos días la reglamentación plena por parte del Poder Ejecutivo.

De Diego evaluó que el recurso interpuesto por la CGT fue muy desprolijo porque objetó algunos artículos que beneficiaban a los trabajadores y es lógico que la justicia lo haya rechazado.