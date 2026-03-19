Confirman que el 90% de los casos de cáncer de colon pueden curarse

Hernán Mundo conversó en Segundo Round con el Doctor Luis Caro, Presidente de la Fundación Gedyt y director de la carrera de Endoscopía Digestiva de la Universidad de Buenos Aires.

“Desde que aparece un pólipo hasta que se vislumbra un cáncer pueden pasar hasta 10 años, por eso el seguimiento y la prevención son muy importantes”

“Si eventualmente se detecta ya el cáncer formado en los estadíos iniciales, las posibilidades de vencerlo son muy altas; no hay que dejarse estar”.

“Después de los 45 años y sin que haya ningún antecedente familiar pueden aparecer estas patologías, por eso lo más importante es prevenir porque con muy poco se logra mucho”.