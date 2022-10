Confirman la llegada de ejemplares del Programa Nacional para Aprender

El ministro de Educación de la provincia, Juan Pablo Lichtmajer, anunció hoy junto al gobernador interino Osvaldo Jaldo la llegada de 43 mil ejemplares del Programa Nacional para Aprender que está destinado a niños y niñas de las salas 3,4 y 5 de las escuelas públicas de la provincia. "Cuando uno habla de Alberdi tiene que ser coherente con las políticas que proponía. Nosotros proponemos una Argentina federal, con mayor distribución tanto de las riquezas como de las oportunidades para el Norte argentino. También proponemos una Argentina en la que rige el estado de derecho y las leyes, tres cosas que no veo que estén propuestas claramente en un discurso que tiene una clara matriz porteña. Alberdi decía que no podía haber un país centralizado y con desarrollado desigual donde no hay una mirada federal de la igualdad de la distribución y donde claramente hay aspectos centrales de la democracia y del estado de derecho que no son contemplados porque son incompatibles con los discursos de la intolerancia", señaló el ministro de Educación de la provincia, Juan Pablo Lichtmajer.

DESCARGAR