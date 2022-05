Confirman la fecha de una nueva edición del programa de descuentos One Shot

Sebastián Luna, Presidente de la Unión Comercial Catamarca, en diálogo con Nacional Catamarca confirmó la fecha del programa One Shot, que brinda descuentos en alimentos: “Será el 26, 27 y 28 de mayo. Tenemos nuevamente One Shot y estamos contentos y agradecidos de seguir con esta acción que tiene 3 partes fundamentales, que es el Gobierno de la Provincia, el Banco Nación y el aporte de los comerciantes, para que siga este plan icónico de Catamarca. El One Shot es %50 de descuento en una compra de $15.000, en el rubro alimentos y carnicería”.

https://www.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2022/05/Movil-sebastian-luna-24-05-edit.mp3