Confirman la condena contra Guillermo Moreno por alterar las cifras del INDEC

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a tres años de prisión en suspenso y a seis años de inhabilitación para cargos públicos contra el exsecretario de Comercio Interior de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Guillermo Moreno, por alterar los datos de medición de la inflación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Informe: Lourdes Marchese.

La misma pena alcanza además a Beatriz Paglieri, exdirectora de Índice de Precios al Consumidor del INDEC.

En su resolución, además, la Sala II de la Cámara Federal de Casación absolvió por mayoría a María Celeste Cámpora Avellaneda y Marcela Lucía Filia.

Al ser una condena en suspenso, Moreno no quedará detenido.

En el caso de aprobarse la Ley de Ficha Limpia, el actual titular del partido político Principios y Valores no quedaría impedido de competir en las elecciones de octubre. Esto se debe a que el plazo de aplicación venció el 19 de abril, fecha de publicación de los padrones provisorios, el primer acto del año electoral.

La ratificación de la condena

Moreno fue hallado culpable de los delitos de destrucción e inutilización de registros públicos y abuso de autoridad por el Tribunal Oral Federal N° 2 en 2024.

El fiscal ante la Casación Mario Villar insistió con que se lo condene también por falsedad ideológica, argumentando que los comunicados oficiales del INDEC donde se introducían los datos falsos de inflación eran instrumentos públicos. También apeló las absoluciones de Cámpora Avellaneda y Filia por considerarlas partícipes necesarias.

Moreno, en cambio, pidió su absolución o la revisión de la pena. Argumentó que la causa estaba prescripta y que no se violó el secreto estadístico al pedir informes sobre los encuestados para establecer el índice de precios. También señaló que no se habían considerado determinados elementos probatorios relevantes.

Los jueces Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar rechazaron todos los recursos de Casación, tanto los presentados por el fiscal como las defensas y dejaron firmes la condena.

Rechazan argumentos de Moreno y los fiscales

Ratificaron que los informes de prensa del INDEC no son equiparables a un “instrumento público” para condenar por el delito de falsedad ideológica. Dijeron además que la causa no está prescripta y que no se probó que Moreno y Palglieri incidieron en el Indice de Precios al Consumidor.

Con respecto de Paglieri, se confirmó que se acreditó el abuso funcional al ordenar cambios metodológicos para el cálculo del índice de inflación, sin tener facultades para ello y de manera contraria a la metodología implementada hasta ese momento.

También ratificaron la calificación de destrucción de registros públicos, al entender que la falta de transparencia y los cambios ordenados inutilizaron los registros informáticos.

Los detalles

Los jueces ratificaron que Moreno, ante la resistencia para obtener información protegida, “asumió el rol de inductor de las conductas típicas, antijurídicas y culpables de Beatriz Paglieri”. La instó a realizar cambios para “dibujar” el Índice de Precios al Consumidor entre los años 2006 y 2007.

Los jueces ponderaron que el ‘desvelo’ del Secretario se debía a una necesidad particular, más allá del interés público, relacionada con conocer la identidad de los informantes que brindaban datos sobre los precios de venta de los productos relevados en los operativos de campo para la elaboración del IPC, como así también, la especificación de las marcas, es decir, datos protegidos por el secreto estadístico. En el fallo también se analizó que, siendo ajeno al organismo (el cual es descentralizado), pretendía imponer cambios en el modo de llevar adelante la elaboración del índice al mismo tiempo que cuestionaba sus resultados

Yacobucci sostuvo que la gestión del Estado, en cuanto al INDEC “demandaba que la toma de decisiones de sus funcionarios fuera adoptada con rigurosidad a la luz de los principios de transparencia y legalidad” y en cambio los datos fueron falseados, lo que afectó “la confianza y la credibilidad de los ciudadanos”.

“Al manipular fraudulentamente los cálculos y el resultado final del Índice IPC se alteró la base de datos original del INDEC y quedaron inutilizados los registros oficiales del sistema estadístico nacional”, señalaron los jueces.