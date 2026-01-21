Confirman en Mendoza la primera muerte por gripe H3N2 en el país

Las autoridades sanitarias confirmaron la primera víctima fatal por influenza tipo A variante H3N2 en la Argentina, luego del fallecimiento de un turista en la provincia de Mendoza. El caso encendió la alerta epidemiológica y reforzó la importancia de la prevención y la vigilancia frente a las infecciones respiratorias en plena temporada de circulación viral.

Florencia Cahn, médica infectóloga y directora de Vacunas de Fundación Huésped, dialogó con el equipo de Ramos generales y remarcó la necesidad de reforzar las medidas de cuidado, así como la importancia de la vacunación antigripal y la consulta temprana ante la aparición de síntomas, especialmente en personas con factores de riesgo. "Este virus afecta sobre todo a las personas que tienen riesgos de tener más complicaciones", subrayó.

Según datos del Boletín Epidemiológico Nacional, Mendoza se ubica como la segunda provincia con mayor número de notificaciones de influenza tipo A H3N2, junto con Neuquén, con tres casos cada una. En tanto, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos registrados, con cuatro notificaciones confirmadas hasta el momento.

La gripe H3N2 es una de las variantes del virus de la influenza que circula habitualmente durante los meses de otoño e invierno y puede generar cuadros graves, sobre todo en adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y pacientes inmunocomprometidos. Por este motivo, desde el sistema de salud insisten en la vacunación anual, la ventilación de ambientes y el cuidado en espacios cerrados y concurridos.

Por otro lado, Cahn se refirió a una investigación sanitaria nacional que se propone ampliar la evidencia científica de la vacuna contra el dengue a través de estudios clínicos que incorporen a voluntarios residentes en el país, con especial foco en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La iniciativa busca robustecer los datos sobre respuesta inmunitaria y seguridad, con el objetivo de fortalecer las políticas de prevención de la enfermedad.