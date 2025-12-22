Confirman 3 casos de la gripe H3N2 en Argentina, dos adolescentes y un niño infectados

El Gobierno nacional, a través de la cartera del Instituto Malbrán dependiente de Salud, confirmó que la variante H3N2 de la gripe A llegó a la Argentina. En las últimas horas, detectaron tres casos. Se trata de dos adolescentes y un niño. La médica infectóloga Elena Obieta, en diálogo con el equipo de Ramos Generales por Radio Nacional, dio detalles sobre este tema.

"No es una nueva gripe, es un primo hermano que llegaba todas las navidades, aunque esta vez se puso algo más díscolo. Cambió un poquito y lo que muestro esto es que es más transmisible. Hubo una sobrecarga de los sistemas de salud en el hemisferio norte. También lo que se ve es que se adelantó algo en el tiempo y esto probablemente traiga antes circulación de virus gripe", explicó.

Obieta adviritió que es recomendable "adelantar la vacunación al mes de marzo" para que atenue el pico de circulación viral. "Sobre todo la población más vulnerable: los diabéticos, los obesos mórbidos, los cardiópatas, los que tienen enfermedad pulmonar crónica, las embarazadas en cualquier edad gestacional, los inmunodeficientes, el personal de salud, los niños y los adultos mayores", agregó. "No es necesario para el grupo que mencioné la orden médica para vacunarse", aclaró.