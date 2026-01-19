Confirman 19 muertos por los incendios forestales en el sur de Chile

En medio de los feroces incendios forestales que azotan el sur de Chile, las autoridades confirmaron al menos 19 muertos y más de 50.000 evacuados.

Desde Concepción, el periodista de ADN y Chilevisión Nicolás Medina Parada dialogó con el equipo de Ramos generales y remarcó que "el fuego consumió gran parte del cerro, arrasando con varias poblaciones que fueron evacuadas".

Las llamas, activadas por las altas temperaturas y fuertes vientos en el verano austral, han arrasado con varios sectores poblados de las regiones del Ñuble y Biobío, unos 500 km al sur de Santiago.

El fuego comenzó este sábado y arrasa las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, según confirmó el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

Las altas temperaturas y los fuertes vientos ampliaron el desastre en la zona que avanzó durante la madrugada y destruyó varias poblaciones.

En este contexto, el presidente chileno, Gabriel Boric, emitió un comunicado. “Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Todos los recursos están disponibles”, informó el mandatario en una publicación en X.