"Confio que Milei va a poder liberar a los formoseños de la dictadura que se vive aquí con Insfrán"

El intendente de Las Lomitas en Formosa y candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) Atilio Basualdo en diálogo con Hugo Macchiavelli en Radio Nacional habló de las expectativas que tiene dicho espacio para las elecciones de octubre.

"Insfrán está pisando los 30 años como gobernador de forma consecutiva. Hace poco tiempo la Corte prohibió la continuidad del gobernador para que sea reelecto. Aunque él intenta modificar la Constitución para evitar esa decisión", dijo.

Basualdo afirmó que en Formosa la pobreza "está inducida" y que el sistema se parece "al de Venezuela". "Fueron apropiándose de las empresas del Estado, como con REFSA. Ellos te levantan la factura de la luz, te afectan directamente la economía familiar, el bolsillo. Es impresionante lo que sucedió este año". Y agregó: "Y llega el momento de las elecciones y las familias formoseñas necesitan salvarse".

"Acá con la Policía, Insfrán te hace Inteligencia. Cuando uno se revela, te atacan a un familiar, te dejan sin trabajo", agregó el entrevistado.