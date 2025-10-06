Confianza y sanación en el vínculo con los caballos

n comunicación telefónica con María Fernanda Heras, Álvaro Würth, director de Haras El Despertar, contó cómo funciona este centro de educación, terapias y constelaciones asistidas por caballos, ubicado en San Jacinto, Canelones (Uruguay).

Würth relató que su vínculo con los caballos cambió tras años dedicados a la cría y doma tradicional: hoy trabajan exclusivamente “a pie tierra”, sin montarlos, priorizando la confianza y la conexión emocional entre humanos y animales.

El proyecto incluye programas de coaching y liderazgo para empresas, basados en la energía y el comportamiento social de los caballos, y también experiencias de sanación y desarrollo personal.

El centro cuenta con cabañas, piscina y espacios naturales donde se realizan talleres, retiros y terapias. “No se trata de un caballo o una persona especial —explicó Würth—, sino de la confianza que se da entre todos. Ellos nos reflejan y nos ayudan a sanar.”