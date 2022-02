"Confiamos más en los jueces federales del Interior que en Comodoro Py"

La representante de la querella mayoritaria de familiares de víctimas del ARA San Juan, la doctora Valeria Carreras se refirió al pase a Comodoro Py de las causas de espionaje contra expresidente Mauricio Macri. "En el fondo sabía que iban a ganar porque tienen un poder desmesurado, el poder económico y político porque toda la oposición apoya a Mauricio Macri, tienen poder internacional, eso esta visto con el prestamo que le otorgaron y la posibilidad que tiene de entrar y salir de ese país", lamentó.

Recordó además que "el Juez Bava luego de tantas presiones y ataques no pudo sostener porque la Cámara de Casación solicita que remita las causas de espionaje -ambas- sin demora, desde el principio el juez dijo que no enviaba porque tenian que tramitar juntas. Luego de que cada juez evitó tomar la causa, quedó en Ercolini. Esta querella de mujeres ha definido que vamos a apelar este pase invocando argumentos del propio Comodoro Py, en otra causa que revolearon el caso por cuestión de competencia a Caleta Olivia".

Por eso, Carreras considerá que "esta causa de espionaje deberìa ser tratada en Caleta Oivia, cuando pedi eso no sabía que los teléfonos habían sido dados de baja por la Armada. Creemos que esa causa fue direccionada, las abogadas fuimos espiadas", recordó. Y aseguró "confiamos más en los jueces federales del Interior que en la justicia federal de Comodoro Py".