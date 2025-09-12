Pronóstico del tiempo

12/09/2025

Condiciones agradables en gran parte del país, con advertencias puntuales por viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el último día hábil de la semana se presentará con temperaturas agradables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sin fenómenos adversos en gran parte del país. No obstante, emitió una serie de alertas amarillas por vientos fuertes que alcanzan a tres provincias.

Según el parte oficial, las zonas afectadas serán La Pampa, San Luis y el sur de La Rioja, donde se esperan vientos del sector sur con velocidades de entre 42 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían llegar a los 78 kilómetros por hora. El organismo advirtió que se trata de fenómenos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Frente a este escenario, el SMN recomendó evitar actividades al aire libre, asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento, mantenerse informado a través de los canales oficiales y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

De cara al sábado, se prevé la continuidad de las alertas en las mismas provincias, a las que se sumará el oeste de la provincia de Buenos Aires, entre Trenque Lauquen y Coronel Dorrego. Además, se emitió un aviso por viento Zonda en sectores de Mendoza, San Juan y La Rioja.