Condenaron a perpetua a uno de los asesinos de Jairo Salcedo

Daniel Salcedo, padre de Jairo, afirmó que "Hoy es tiempo de justicia. Esto nos da tranquilidad y nos da paz. No esperábamos otra cosa y ha sido una condena, perpetua para uno de los asesinos de mi hijo. Hoy tenemos una especie de alegría por esto, hay más implicados, inclusive la defensa hizo alusión a porqué no se han encontrado otros implicados. Los tiempos de la justicia no son los nuestros, en este caso, la defensa no fue muy expeditiva y no se pudieron apurar los tiempos, pero las pruebas fueron muy contundentes por eso llegamos a este resultado"

