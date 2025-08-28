Condenaron a 19 años de prisión al asesino de Mariano Barbieri

Isaías José Suárez, un cartonero de 31 años, fue encontrado responsable del delito de “homicidio en ocasión de robo” por parte del Tribunal Oral en lo Criminal N° 11 de la Capital Federal, tras un juicio que duró cuatro meses. Al respecto, Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con la periodista de Radio Nacional, Andrea Baldivieso.

Barbieri murió de una puñalada el 31 de agosto del 2023 en los bosques de Palermo.

El acusado pudo expresar sus últimas palabras antes de escuchar la decisión de los magistrados Julio Pablo Quiñones, Julio López Casariego y Matías Buenaventura.

“Lo único que tengo para decir es que soy inocente. No es justo que quieran hacer justicia con una persona inocente”, había dicho Suárez esta mañana, mientras los familiares de la víctima lo veían de espaldas en una sala donde reinaba la tensión.

Después de su corta exposición, Suárez se levantó de su silla, saludó con un beso a su pareja y abrazó a su mamá.

Luego, la policía le colocó las esposas y se lo llevó a un cuarto donde esperó la lectura del veredicto.

Tras el cuarto intermedio, finalmente los jueces regresaron a la sala y leyeron el veredicto.