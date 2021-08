Condenan a prisión en suspenso a un conductor por chocar a peatón

La jueza del Juzgado Correccional del Distrito Judicial Sur, Felicitas Maiztegui Marcó dialogó en Radio Nacional Ushuaia sobre la condena a prisión en suspenso a un conductor por chocar a un peatón mientras corría picadas y detalló que “además de la condena fue inhabilitado para conducir por cuatro años y con respecto a lo civil fue condenado a $809.323, más los intereses”.

Felicitas Maiztegui Marcó, contó que “uno de los conductores hizo uso de la probation. Presentó el pedido a otro juez para que se suspenda la investigación por un tiempo, a cambio de que el Juez de Instrucción le imponga ciertas reglas. La víctima puede no estar de acuerdo, pero esto no es vinculante, no obliga al juez a no hacer lugar al pedido”.

Maiztegui Marcó, explicó que “a este señor le otorgaron este beneficio y suspendió el trámite de mi expediente, cumplió las reglas impuestas por el Juez y como lo hizo, se extinguió la acción.

“No puedo avanzar para determinar la materialidad, ni la autoría del delito que se estaba reclamando, como no puedo determinarlo, no puedo condenarlo”, aclaró la Jueza.

Especificó que las reglas que le establecieron“fueron estar en la provincia, avisar cambios de domicilio, ir al patronato cada tres meses, abstenerse de conducir vehículos y realizar un curso de tránsito durante este año. Él lo cumplió, por lo que no podemos continuar analizando la materialidad penal de lo que él hizo”.

Al ser consultado sobre la decisión del Magistrado dijo que “no voy a emitir juicio sobre lo que hizo otro colega”.

Para finalizar, reflexionó que “esto es una cuestión de cultura y educación, algo que está a cargo del Estado, hay que preguntarse por qué sigue sucediendo, o por qué no hay controles”.