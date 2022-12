Condamnation à six ans d'emprisonnement contre Cristina Kirchner

Le Tribunal oral fédéral n° 2 a condamné la vice-présidente Cristina Fernández de Kirchner à six ans de prison et à une interdiction spéciale à vie d'exercer une fonction publique pour le délit de fraude administrative au détriment de l'administration publique.

Le ministère de la Justice de la Nation a souligné dans un communiqué que cette sentence « est indissociable du processus électoral en gestation, qui se conclura par les élections présidentielles de 2023 ».

Et il a fait valoir qu'ainsi, « la décision rendue aujourd'hui, au terme d'une procédure judiciaire entachée d'irrégularités et de violations de la procédure régulière, constitue une restriction manifeste des droits politiques de la vice-présidente et de l'électorat, qui vise à la proscrire politiquement pour les prochaines élections ».

Selon le communiqué, « pour être légitimes, ce processus judiciaire et la sentence doivent être fondés sur des preuves catégoriques concernant sa responsabilité pénale et sur un respect sans restriction de la procédure régulière et du droit de la défense qui la protège ».

Cependant, « sous prétexte d'enquêter sur des actes de corruption et de les sanctionner, les garanties fondamentales de l'État de droit ont été violées : les garanties fondamentales d'une procédure régulière, telles que la présomption d'innocence, les droits de la défense et le principe d'objectivité qui devrait guider les actions du ministère public, ont été ignorées. Ce n'est que de cette manière que la Cour, en accédant à la demande des procureurs fédéraux qui sont intervenus, a pu construire et émettre cette condamnation illégitime », ajoute le communiqué.

Le ministère a souligné que cette condamnation « constitue la concrétisation maximale de la répression dans notre pays, en tant que pratique qui viole les droits de l'homme et agit comme un facteur conditionnant les processus électoraux, l'agenda politique et l'opinion publique. Nous sommes confrontés à un acte anti-républicain du pouvoir judiciaire ».

Pour toutes ces raisons, « face à cette situation, et considérant que la sentence aura un impact profond sur l'ensemble de la société, le Secrétariat aux droits de l'homme exige que la Cour suprême de justice de la nation, en tant que plus haute autorité du pouvoir judiciaire, protège le processus démocratique et la légitimité du service de la justice ».

Et il a été souligné qu'ainsi, « ni plus ni moins que l'État de droit dans notre pays est en jeu, et la menace contre le processus électoral est concrète et dangereuse ».

À 18.20 heure argentine (21.20 UTC), la Vice-présidente a fait référence à la sentence à travers le site YouTube où, entre autres, elle a souligné qu'elle ne sera jamais « une mascotte du pouvoir ». Elle a également qualifié le « parti judiciaire » de « mafia ».