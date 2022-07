Concejales firmaron un compromiso para no hacer pintadas políticas

Concejales de Yerba Buena firmaron un compromiso con la Asociación Civil Meta Tucumán para no hacer pintadas políticas, ante la proximidad de las elecciones. Álvaro Apud, Guillermo Casanova (PRO), Lisandro Argiró (UCR), Gonzalo Cisneros (FR) y Héctor Aguirre (PJ), adhirieron a la propuesta de Meta Tucumán para no ensuciar el espacio público. "Todos somos testigos del gran trabajo que viene haciendo esta asociación civil para embellecer los espacios públicos donde intervienen. Y nosotros aceptamos esta iniciativa para que nuestros apellidos no estén en postes y paredes que generan contaminación visual", dijo Apud. "Los dirigentes que ocupamos cargos públicos tenemos que trabajar para mejorar nuestras ciudades, no para arruinarlas. Las pintadas electorales ya no forman parte del folklore político, sino que sólo ensucian. Nos involucramos en política para mejorar la vida de las personas", agregó Apud. "Destacamos lo que hace Meta Tucumán que no tiene una intencionalidad política, sino que son un grupo de personas que se juntaron para aportar un granito de arena y que todos vivamos mejor, por eso no dudamos ni un instante en aceptar el compromiso de no ensuciar la ciudad", concluyó Apud.

La entrevista fue realizada en el programa “Cada Tarde” que se emite por nuestra emisora de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 hs., con la conducción de Sonia Cisneros y Pablo Toledo.-