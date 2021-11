Concejales de la oposición reclaman el acceso a la información pública

Valeria Saunders, concejala del bloque de Chubut Somos Todos, en comunicación con Postales de Radio se manifestó sobre la falta de acceso a la información pública que tienen las y los concejales sobre asuntos del municipio.

"La ley dice que cualquier persona, más un edil, puede pedir informes", destacó. Manifestó que espera que la situación cambie debido a que "el intendente ahora va a necesitar que los ediles no oficialistas analicen y voten, por ejemplo, la ampliación de la concesión del cementerio, o distintos temas que son importantes para la comunidad en los que deberíamos estar trabajando todos juntos". Agregó que "el manejo de la información se trata de una cuestión de poder. El intendente por alguna causal ha decidido no brindarnos información que necesitamos los concejales". "Trabajaremos con lo que tenemos, me preocupa que el intendente asuma esta actitud", puntualizó.