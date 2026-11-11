Con una ceremonia oficial en Ezeiza, el presidente Milei despidió al papa León XIV tras su histórica visita a la Argentina

El mandatario encabezó el acto protocolar en la terminal aérea antes de que el Sumo Pontífice partiera rumbo a Perú.

Visiblemente emocionado, el presidente Milei escoltó al Sumo Pontífice hasta las escalinatas del avión de Aerolíneas Argentinas que llevará al Papa a Perú, para el último tramo de su gira por Latinoamérica.

Antes de dejar el país, el líder de la Iglesia Católica celebró una misa en Luján y dedicó un emotivo mensaje a los argentinos.

El mandatario argentino arribó a la terminal aérea cerca de las 13 para saludar personalmente al Santo Padre, con quien estrechó manos e intercambió algunas palabras antes de que abordara el avión.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno formaron parte de la comitiva de despedida en Ezeiza, junto a un grupo de obispos.

Miembros de chicos de un coro de Lomas de Zamora entonaron una canción de despedida mientras agitaban pañuelos amarillos y blancos.

El encuentro en la pista de Ezeiza marcó el cierre institucional de la estadía papal en territorio argentino.

Con honores protocolares, Milei recibió al Santo Pontífice al pie de la aeronave para intercambiar las últimas palabras de cortesía y despedirlo formalmente en representación del Estado nacional.

Para este tramo internacional hacia suelo peruano, León XIV aborda un Airbus A330-200 operado por la línea de bandera, Aerolíneas Argentinas.

Previo a su arribo a la terminal aérea, el Pontífice cumplió con una de las actividades más significativas de su agenda al presidir una multitudinaria misa en la Basílica de Luján.

Una vez finalizada la celebración litúrgica, abordó el vehículo oficial que lo trasladó hacia Ezeiza.

A lo largo de la autopista que conecta con el aeropuerto, cientos de fieles se congregaron a la vera del camino para saludar y despedir al líder religioso en su último recorrido por el país.