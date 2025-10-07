Con un recital y críticas al kirchnerismo, Milei llamó a la unidad de los argentinos para las reformas futuras

El presidente Javier Milei lanzó su nueva obra, "La construcción del milagro", en un acto con símbolos de campaña en el que el Gobierno retoma la agenda política de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

El jefe de Estado llamó a la unidad para hacer grande a la Argentina. “Necesitamos a todas las fuerzas juntas, ya sea los que están en la gestión, los que están en la política y los que están en la batalla cultural, para convertir a la Argentina en el milagro de la reconstrucción y hacerla grande nuevamente”, sostuvo.

También declaró que están construyendo las bases del diálogo para las reformas que se vienen después del 26 de octubre como la tributaria y la laboral y dijo que “ojalá” tenga “la suerte” de terminar su administración en 2031.

El show arrancó con un video en el que se exhibieron edificios implosionando en una metáfora de lo que el presidente Milei pregonó en los últimos días al destacar la importancia de fijar bien los cimientos de un edificio en un paralelismo a lo que debe ser la reconstrucción de Argentina.

Milei abrió su recital de rock, vestido de negro, campera de cuero y borcegos y entonando la canción de Charly García "Demoliendo hoteles" que lo tuvo a él como voz principal y a una banda compuesta por guitarra con Alberto Benegas Lynch hijo y a Dante Benegas Lynch en batería.

En los coros estuvieron Ana Tamagno, esposa de Alberto Benegas Lynch y candidata a legisladora, y la diputada nacional Lilia Lemoine que bailó al compás de los estribillos.

En uno de los escenarios del Movistar Arena, en Villa Crespo, Milei comenzó el espectáculo dedicándole un agradecimiento especial a lo que definió como el Triángulo de Hierro, su hermana Karina Milei y Santiago Caputo.

Colmado de seguidores que esperaron durante horas en las afueras e hicieron largas filas para ingresar, el Presidente entonó canciones de Los Ratones Paranoicos, de la Mississippi Blues Band, la canción de Gilda "No me arrepiento de este amor" entremezclados con cánticos contra la expresidenta Cristina Kirchner.

"Desde la cárcel domiciliaria" o "Cristina en tobillera", el público acompañó de ese modo los cuestionamientos a la ex mandataria detenida por corrupción y al kirchnerismo en general.

También estuvo el clásico "Dame fuego" de Sandro, en el que el Presidente cambió por momentos la letra por "tirapiedras, kuka tirapiedras" al compás del estribillo.

En el primer tramo de su discurso, Milei habló de una ola de antisemitismo en el mundo, exigió la liberación de los secuestrados por Hamas y aseguró que Israel es el bastión de Occcidente y que por esa razón se lo quieren llevar puesto.