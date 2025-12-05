“Con un potencial enorme, a nivel talento y creatividad, es imparable el teatro en nuestro país”

El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta oportunidad, Cultura Nacional recibió la visita Federico Brunetti, Director Ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro y del bailarín, coreógrafo y productor Patricio Di Stabile.

Como cada semana, además, está presente la agenda federal y toda la actualidad de los museos nacionales.

A tres meses de asumir al frente del INT, el productor teatral no esconde su satisfacción por el proceso que atravesó y le permitió llegar a esta designación.

“Para mí es un honor enorme, somos personas de carrera, y estos espacios de responsabilidad son un honor y recibo tanto acompañamiento y energía”. “Creo mucho en los procesos y en los aprendizajes de cada uno. Siempre hubo, en paralelo, gestión y producción. Creo que este recorrido me encuentra hoy con esta responsabilidad que me demanda y le quiero dar todo de mí”.

Brunetti destacó el equipo de trabajo que lo acompaña en la gestión al frente del Instituto en las tres direcciones: “Administración, Fomento y Asuntos Jurídicos”.

“Hoy podemos decir que en estos primeros meses tenemos un equipo especializado en cada una de las áreas, pudimos armar un equipo que me tiene muy contento y tranquilo”.

Además de dar cuenta de algunas de las líneas de acción en las que focaliza su labor desde el Instituto, sobre todo de cara al 2026, reflexionó sobre el teatro argentino.

“Nuestro teatro es un teatro que no para de generar, de proponer, es una cartelera admirada por el mundo”. “Argentina es un país con un potencial enorme, a nivel talento y creatividad es imparable el teatro”.

“Estamos reinterpretando el rol del Instituto que no está solo para sostener líneas de desarrollo, estamos proponiendo espacios de formación muy serios, una conversación con públicos y privados”, entre otras acciones.

“Aspiro dejar una semillita que aporte confianza y autonomía al sector”, concluyó.

Otra de las visitas de lujos que tuvo esta edición de Cultura Nacional fue la del bailarín y productor Patricio Di Stabile, gestor del espectáculo `Repatriados´ que se presentó recientemente en el Palacio Libertad.

“Repatriados nos encanta, hicimos la segunda edición y ojalá el año que viene podamos hacer la tercera”.

Egresado de la Escuela del Teatro Colón, contó la génesis de ese proyecto que define como “una gala de ballet que reúne a bailarines que bailan en el exterior, en una noche en Buenos Aires” y que aspira a que logre viajar por todo el país.

“La necesidad de poder retomar contacto con nuestro público y nuestras familias; crear un puente entre lo que hacemos y el país”. “Amo bailar, es mi pasión, es mi herramienta de expresarme. Me expreso a través de la danza pero siempre le quise dar lugar a mis ideas. Soy artista, no sirvo para otra cosa y confío en mis ideas”. “La Argentina es inspiradora de todo lo que hago y de todos los motivos por los cuales ejerzo el arte”.

Di Stabile plantea algunos de los proyectos a futuro entre los que admite su aspiración de incursionar en materia audiovisual pero reconoce que “la danza es mi campo de batalla, todo por y para la danza”.