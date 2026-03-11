Con un homenaje a Corina Machado se realizó el cuarto encuentro de mujeres liberales

En la Cámara de Diputados se realizó un reconocimiento a la Premio Nobel de la Paz y líder de la liberación de Venezuela, en el marco de dicho acto. Organizado por la diputada Silvana Giudici (LLA), Vente Venezuela y Ladies of Liberty Alliance (LOLA), durante el encuentro se proyectó un mensaje de Machado. Allí llamó a “honrar la lucha de tantas mujeres por la libertad de Venezuela y del mundo entero”.

“Nuestro planeta afronta cambios y vemos surgir toda clase de liderazgos femeninos. En medio de tan terribles circunstancias, las mujeres venezolanas les han inculcado a sus hijos el amor infinito a la libertad”, dijo en el video.

“Hoy compartimos la alegría de María Alexandra que tiene a Nahuel Gallo finalmente en la Argentina. Pero esta alegría se ve empañada porque todavía falta Germán Giuliani”, recordó Giudici.

Al final del encuentro, también envió un mensaje de apoyo la titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

“Espero con todo mi corazón que Venezuela rápidamente pueda tener la decisión de elegir soberanamente a su gobierno. Han luchado muchísimos años, la han pasado mal y todavía hay presos políticos”, manifestó la exministra.