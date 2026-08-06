Con un fuerte dispositivo de seguridad en Cali, asume este viernes Abelardo de la Espriella

La posesión presidencial en Colombia se realiza tradicionalmente en la sede parlamentaria en la capital, Bogotá.

Sin embargo De la Espriella solicitó que la ceremonia se haga en el suroeste del país tras vencer en las elecciones de junio al senador Iván Cepeda, candidato de la izquierda oficialista.

Waldir Ochoa, periodista colombiano habló con Hernán Mundo en Segundo Round para brindar detalles de la ceremonia de asunción del mandatario electo hace pocas semanas.

Más de 11 mil efectivos de seguridad entre policías y fuerzas militares, con el soporte de vehículos, aeronaves y hasta drones, custodiarán la ceremonia y a los mandatarios invitados.

Entra las figuras internacionales se destacan Felipe VI: El Rey de España; Javier Milei: Presidente de Argentina, quien además tiene agendada una reunión bilateral con De la Espriella.

Daniel Noboa: Presidente de Ecuador; Santiago Peña: Presidente de Paraguay; Rodrigo Paz: Presidente de Bolivia; Yamandú Orsi: Presidente de Uruguay e Irfaan Ali: Presidente de Guyana.