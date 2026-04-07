Con un consumo récord en la Argentina, se celebra el día de la empanada

El Día de la empanada, uno de los alimentos más elegidos a lo largo y ancho de la Argentina como entrada, compañera de una pizza o protagonista absoluta de la mesa, se celebra cada 8 de abril.

Según la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (Apyce), en el país se consumen alrededor de 10 millones de empanadas por día, cifra que surge de un estudio oficial que analizó la venta de tapas a nivel industrial.

Cada argentino utiliza en promedio unas 50 tapas al año; a las que se suma la producción hogareña.

Así, la empanada se posiciona entre los cinco alimentos más consumidos en Argentina, ocupando el tercer lugar.

Incluso, plataformas de delivery la ubican como el segundo plato más pedido, sólo detrás de la pizza.

Las empanadas de "carne suave" se coronan en el primer lugar del podio con 20% de preferencia, seguidas por las de "jamón y queso" en segundo lugar con 19%.

En tercer lugar se ubican las empanadas de "pollo" con un 11% de votos; y, en cuarto lugar, se encuentran las empanadas de "carne a cuchillo" con 10%.

Las siguen las de "humita", con 7%; las de "verduras", con 6%; las de "roquefort con jamón", "carne picante" y "capresse", con 5% cada una; y las de "cebolla", "calabaza" y "cheese burger", con 4%.

La guía gastronómica Taste Atlas ubicó a la empanada tucumana como la mejor del mundo dentro de su ranking global de variedades, destacándola por su equilibrio entre tradición, técnica y sabor.

Con una calificación de 4,4 sobre 5, se posicionó por encima de estilos de distintos países y como una de las preparaciones más representativas de la gastronomía argentina a nivel internacional.

La empanada argentina ya tiene presencia en ciudades de España, Portugal, Brasil, República Checa, Dinamarca, Alemania, Nueva Zelanda, Reino Unido, Estados Unidos y Francia, entre otras.