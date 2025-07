"Con Soy Nacional, llegamos a los 400 programas y es un orgullo hacerlo en un espacio federal"

La cantante y conductora del programa Soy Nacional, Sandra Mihanovich, en diálogo con el equipo de Pasión Nacional, celebró la llegada de sus 400 programas en agosto por la emisora. El ciclo va los sábados de 13 a 15 horas por Nacional AM 870.

"Disfruto de hacer el programa por Radio Nacional y salir a todo el país, cada sábado con música en un espacio que es federal", dijo. "Recibo artistas amigos y a gente que no conozco pero que adoro invitar y conocer", agregó la conductora de Soy Nacional.

Mihanovich contó la razón por la cual se hizo hincha de Boca Juniors: "Mamá es hincha de Boca, papá de Racing, pero él no era muy vehemente en su adhesión por La Academia. Son cosas que quizás no se eligen, se dan. Hubo muchos jugadores que me han gustado, desde la época de Roma hasta la de Bianchi. A mi Boca me hace muy feliz".