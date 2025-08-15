Con récord de corredores, llega una nueva edición del Medio Maratón porteño

Hay más de 27.000 inscriptos para los 21K de Buenos Aires, que se correrán el domingo 24; entre ellos, el reconocido atleta ugandés Jacob Kiplimo.

Kiplimo, la única persona que corrió los 21 kilómetros en menos de 57 minutos y dueño del récord mundial de la distancia, intentará ahora batir el récord del circuito porteño.

La cita más popular del running de Latinoamérica batirá por cuarto año consecutivo su propio récord de participantes, que largarán a las 8 desde las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego.

Entre los atletas de elite estará Kiplimo, quien en febrero pasado finalizó en 56:42 los 21K de Barcelona y recuperó un récord que ya había ostentado entre 2021 y 2024.

Ahora intentará batir el récord del circuito porteño que actualmente posee el keniata Bedan Karoki (finalista olímpico y mundial), quien en 2019 completó la distancia en 59:05.

Por el lado femenino la keniata Ruth Chepngetich -de primer nivel mundial- registró 1h05m58s el año pasado.

En 2023, la argentina olímpica Florencia Borelli se quedó con el récord sudamericano de damas con 1:09:28.

Otros atletas hombres de elite que participarán este año son el etíope Seifu Tura Abdiwak y los keniatas Emmanuel Wafula, Weldon Kipkirui Langat, Solomon Kirwa Yego, Vinicent Nyamongo Nyageo e Isaac Kipchemboi.

Y, entre las mujeres, las keniatas Catherine Reline Amanang’ole, Jesca Chelagat, Joyce Chepkemoi Tele y Veronica Loleo, además de la etíope Ftaw Zeray Bezabh.

Entre los latinoamericanos, se destacan también argentina Daiana Ocampo, el brasileño Fabio Jesús Carreia, los peruanos Julio Chacón Ordóñez y Walter Nina Ñaupa y los mexicanos Ayrton Ledesma, Julio Ortiz Ponce y Emmanuel Reyes Montes.

La prueba se realiza en el circuito implementado desde 2023, que atraviesa Palermo, Recoleta y el Centro, y pasa por lugares icónicos de la Ciudad como el Obelisco, Plaza de Mayo o el Rosedal.

Los 21K de Buenos Aires, auspiciados por Adidas y organizados por Carreras y Maratones Ñandú, están incluidos en el calendario de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) dentro de la categoría Label Race.

En 2023, por su nivel técnico, la organización los destacó en el top ten mundial; y fue la primera vez en todo el continente donde se bajó la marca de una hora para el medio maratón entre los hombres.

La carrera es fiscalizada por la Federación Atlética Metropolitana y en la misma se disputará el Campeonato Nacional de Media Maratón.

Desde el jueves 21 estará abierta en Parque Sarmiento la Expo 2025, para que los participantes retiren sus kits, que incluyen las remeras oficiales y los dorsales.

Durante la prueba se realizarán cortes de calles parciales, que comenzarán a las 4 en toda la traza del recorrido.

Y, desde las 6, cortes totales en avenidas como Figueroa Alcorta y Libertador, por donde los corredores irán hacia el Centro. También se cortará Carlos Pellegrini y luego mano al norte de la avenida 9 de Julio.

Además, se verá afectada la zona de Plaza de Mayo, Paseo Colón e Independencia.

Luego se irán levantando a medida que termine el paso de los participantes; y se espera que cerca de las 11 ya no haya cortes en las calles.

Además, habrá más de 230 personas afectadas al operativo de emergencias, que incluye 14 ambulancias, y 500 voluntarios ayudarán a atender a los corredores.