"Con Moraleja" la química entre Andrés Cáceres y Andres Casciani

El periodista y escritor Andrés Cáceres y el artista plástico Andrés Casciani estuvieron con Alejandro Rotta en el programa Somos Nosotros y se refirieron a la presentación del nuevo libro de cuentos “Con moraleja”.

El libro reúne 3 cuentos con la pluma de periodista especializado en cultura, quien posee una larga trayectoria en los medios de Mendoza y además cuenta con las impresionantes ilustraciones de Andrés Casciani.

Cáceres comentó sobre el libro que se trata de una moraleja irónica. No son para niños sino para jóvenes. "Nunca pude escribir para niños. El tercer cuento parte de una niña genio, en esta ocasión le da lecciones de sexología al novio de su madre viuda" manifestó y sobre el género de la escritura sostuvo: "la moraleja es esa cosa mentirosa, obvia, que dentro de la literatura no cabe".

El escritor comentó con emoción el por qué está la cocina del cuento en el libro "no se si es algo original, ni me importa. Es una suerte de yapa que le doy al lector en un momento en el que además que son caros los libros, tenemos los sueldos planchados con una inflación galopante. En este caso mi sobrino me pedía cuentos. Yo cuento la vida de este chiquito".

Por su parte el artista plástico mendocino comentó cómo llega a la ilustración de este libro. "Me convocó Andrés porque ya habiamos trabajado juntos en la portada del libro de Vilma Rúpolo. Hay escritores que lo visual lo tienen muy secundario, en cambio con Andrés fue una quimica inmediata" y agregó: "el escritor propone un mundo y es casi como si hiciera una película. En este caso que juega con la noción de infantil pero tiene una acidez, una cosa aguda. Asemeja un album para niño pero a su vez la ilustración tiene otros vuelos algo de ensueño y a la vez de pesadilla".

La presentación que será realizada por Alejandro Frías se realizará el jueves 11 de abril a las 20.30 hs en García Santos Libros. Actuarán en vivo Rodrigo Cáceres (bandoneón) Leandro Riolobo (guitarra) y Felix Millán (contrabajo).