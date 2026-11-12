14 de noviembre de 19.00 a 2.00

12/11/2026

Con más de 350 espacios culturales, la Noche de los Museos será récord



Después de una edición 2025 que marcó un récord con 320 espacios participantes, La Noche de los Museos vuelve a superarse. Este año, más de 350 espacios culturales se sumarán el próximo sábado a la edición con mayor cantidad de instituciones de su historia. 

De 19.00 a 2.00, la Ciudad de Buenos Aires abrirá las puertas de museos, edificios emblemáticos y rincones que habitualmente permanecen cerrados al público, con la posibilidad de admirar colecciones que solo estarán expuestas esa noche. 

Durante siete horas, vecinos y turistas podrán recorrer exposiciones y participar de actividades especiales, dentro y fuera de los espacios habituales, en una noche que reúne a la Ciudad alrededor de su cultura.

Actividades y transporte gratuito toda la noche

La programación invita a descubrir tesoros ocultos, colecciones exclusivas y la inmensa riqueza artística de la Ciudad, con música en vivo, DJ, serenatas, mapping, intervenciones artísticas, espectáculos de magia, proyecciones y experiencias inmersivas. También habrá talleres, espacios de creación y exploración, visitas guiadas y recorridos teatralizados.

La jornada contará con transporte gratuito para facilitar los recorridos entre sedes. De 18 a 3 h se podrá viajar en colectivo sin costo, mostrando el pase libre que se podrá descargar de festivalesba.org. Asimismo, las líneas de subte se sumarán a la gratuidad desde las 18 h hasta la finalización de su horario. El eBus funcionará de 18 a 3 h, pasando cada 15 minutos para acercar a los pasajeros a los distintos espacios culturales de la Ciudad.

Se podrán realizar hasta cuatro viajes en Ecobici de manera gratuita, de hasta 45 minutos cada uno, desde las 19 hasta las 3 h con el pase de La Noche de los Museos. Su uso es para usuarios nuevos o usuarios registrados en el Sistema de Transporte Público en Bicicleta con anterioridad al mencionado evento.

La programación estará disponible en festivalesba.org