ENTREVISTA A GUILLERMO ORTIZ

07/08/2026

"Con la visita de León XIV al país, viene también un pedacito de Francisco, en una continuidad de su pontificado"

El sacerdote jesuíta Guillermo Ortiz, miembro de la Asociación Católica Mundial para la Comunicación (Signis) y ex director de la sección española de Radio Vaticano en diálogo con el equipo de Adrián Korol por Radio Nacional, habló sobre la próxima visita del Papa León XIV a la Argentina. También habló del Papa Francisco, a quien conoció de joven y a quien le pidió ingresar a la Compañía de Jesús.

"A Bergoglio lo conocí en el 77' y fue a quien le pedí entrar a la Compañía. Fue mi formador hasta el 85', muchas veces me confesé con él. Además me tocaron estar diez años en el Vaticano, estuve cinco años con Benedicto y conco con Francisco", mencionó.

Además durante la nota, Ortiz contó que la visita a Uruguay y a la Argentina habían "quedado pendientes" durante el mandato del Papa Francisco. "En el tiempo programado de su viaje, en el país se venían elecciones y no se va a países durante campañas políticas. Con la visita de León XIV, como sucesor de Pedro y quien sucede a Francisco con una continuidad en el pontificado, viene también un pedacito de Francisco", sostuvo.

 