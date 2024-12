"Con la serie Cromañón se cuidó mucho todo, se hizo un trabajo muy serio"

El actor, conversó con Mariano del Mazo en Flores negras sobre algunos detalles de la serie sobre la tragedia en el boliche de Once, en la que protagoniza al padre de uno de los fallecidos aquella fatídica noche.

“Interpreto a un abogado inspirado en José Iglesias, papá de Pedro, uno de los chicos que murió aquella noche”.

“Uno nunca está blindado contra estas cosas, no hay manera de no involucrarse, pero cada trabajo que uno aborda tiene su particularidad y lo fascinante es ver cómo uno lo aborda y no se te queden pegados los altos niveles de angustia que uno maneja en estos casos”.

“Iglesias vio el trabajo en 24 horas, me llamó y me transmitió un mensaje muy sentido”.

“Los actores que interpretan a los sobrevivientes hablaron mucho con los chicos que se salvaron esa noche, se hizo un trabajo muy serio, incluso algunos de los sobrevivientes actuaron como extras, sobre todo en las escenas de la salida del boliche”.