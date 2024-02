"Con la música y la fiesta, los cordobeses exorcizamos la tristeza"

Lorena Jiménez será la encargada de cerrar el Carnaval Bien Cordobés, una fiesta que reúne a artistas del cuarteto en el Paseo del Ferroviario. En comunicación con la edición matutina de Verano Nacional, la cantante invitó al público a asistir en familia. "Tenés que ir, sobre todo si es un encuentro familiar, porque hay para todos los gustos. Siempre hay para niños, para grandes, ahora vamos a cerrar con Va Como Loko y de verdad que las propuestas también de los que desfilan tienen muchísima calidad, los trajes son increíbles", arrancó.

Sobre su actuación, dijo: "vamos a estar cerrando esta hermosa propuesta que mi amigo Enrique hace con tantas ganas, tanta pasión. Soy parte hace 3 años y estoy muy feliz de que me tenga en cuenta un año más. La verdad que tiene una fiesta muy popular en su corazón ese encuentro, que me trae a mis recuerdos, obviamente infantiles, cuando el carnaval era mi fiesta y no me faltaba disfraz ni ganas para acudir a San Vicente, previo a ir al baile del Sargento".

La hija de Carlitos La Mona Jiménez no le esquivó a la opinión política, al indicar que "cuando el estado está presente lleva la cultura a todos los sectores sociales. No podemos volver a ser exclusivos con la cultura, que sea solamente para pocos".

"Los cordobeses tenemos eso, que tenemos a la música, a las fiestas como pretexto de encuentro en donde exorcizamos las tristezas", dijo en el cierre.

