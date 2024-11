"Con la Ley de Talles se avanzó a que las diversidades corporales sean respetadas en su derecho a acceder a la ropa"

La estudiante de sociología y activista por la diversidad corporal habló de la Ley de Talles, y del trabajo que hacen muchas personas para que todos tengamos el mismo derecho a acceder de la misma forme a todo tipo de vestimenta. En Argentina hubo avances que se traslucen en las encuestas, en los que antes se hablaba de "7 de cada 10 personas tenían problemas para encontrar ropa" y hoy ese porcentaje bajó a un "50 %". "El tema en la sociedad está instalado", dijo.

"La ropa es algo inherente al ser humano, no es una elección vestirse y ocupa un lugar importante en nuestras vidas. Si voy a un casamiento, no me visto igual a si voy a trabajar en la radio o conduzco un taxi", expresó.

"Las leyes pueden ayudar a organizarnos. Es un derecho y todas las personas deben poder acceder a la vestimenta. La mayoría de los shoppings de Argentina no venden más de 3 talles. Aunque si hay pymes que apuestan a la diversidad corporal", agregó Mato.

Además la activista mencionó que aún debe concretarse en el país "un análisis de los cuerpos argentinos" y que deberían finalizar el estudio antropométrico para que las marcas "puedan conocer a los argentinos y fabricar desde ahí". "Las marcas miran afuera y arman sus tablas en base a cuerpos que no existen en Argentina", explicó.