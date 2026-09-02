"Con la lesión de Aranda, Boca tiene una baja importante y pierde mucho"

El ex jugador de Vélez y Boca Juniors Leandro "El Tano" Gracián y actualmente asistente técnico en el club xeneize, en diálogo con el equipo de Pasión Nacional, habló de diferentes aspectos de ambas instituciones.

Gracián dijo que con la lesión de Tomás Aranda, quien tiene fractura del peroné, Boca "pierde mucho y es una baja importante".

Además expresó lo que le hace sentir la noticia del final de ciclo de Lio Messi con la Selección Nacional: "Es durísimo no poder verlo más jugar con nuestra camiseta. Pero también estoy muy agradecido de todo lo que alcanzó y dónde ha puesto a la Selección. Tengo mucha tristeza, auqnue agradezco haberlo visto jugar con la camiseta argentina tanto tiempo".