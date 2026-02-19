Con incidentes y detenidos, Diputados debate la ley de modernización laboral

Grupos de encapuchados derribaron vallas apostadas en las inmediaciones del Palacio Legislativo, donde se discute la ley de modernización laboral.

Efectivos de la policía motorizada, de Gendarmería y de Prefectura avanzaron sobre las Plaza de los Dos Congresos con el objetivo de dispersar a los violentos.

Balas de goma y gases lacrimógenos fueron lanzados sobre manifestantes que agredían a los agentes y derribaron parte del vallado.

De acuerdo a informes preliminares, hubo al menos 11 detenidos.

En el interior de la Cámara de Diputados, los legisladores avanzan en la discusión para votar cerca de la madrugada la norma propuesta por el Poder Ejecutivo.

En la apertura de la sesiòn, pasadas las 14 de este jueves, el diputado Lisandro Almirón (LLA), presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, señaló que “para poder llevar adelante la legislación laboral, primero tiene que haber trabajo”.

Al exponer sobre el dictamen de mayoría del proyecto de modernización laboral se preguntó: “¿Para qué sirve?, si lo que está vigente expulsa a las personas de la formalidad”.

“Hace décadas que nuestro país tiene la incapacidad de generar empleo genuino.No podemos ignorar la realidad de la que partimos”, agregó.

En ese sentido, añadió: “En la informalidad no hay protección real. Sin aportes, sin obra social”.

“Nuestra legislación actual funciona como una barrera para la contratación laboral; es una legislación para un mundo analógico, que ya hoy no funciona”, completó.

Para Almirón, “hacen falta normas más precisas y claras para mejorar la competitividad, asegurar un régimen que contemple el aumento de empleo registrado”.

“Esto es para garantizar el máximo de protección y libertad a todos los argentinos; y las normas están para proteger derechos, pero hay que asegurar que haya algo para proteger”, cerró.