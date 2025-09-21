Con el sake como protagonista, se realiza una nueva Gastro Japo Food Week

Una nueva edición de la Gastro Japo Food Week se realizará del 26 de septiembre al 5 de octubre, con la participación de 40 restaurantes, cafeterías, pastelerías y deliveries.

El sake será el protagonista de esta séptima edición, acompañado de la cultura del after office japonés y la incorporación de pop ups colaborativos.

Además, una misión empresarial japonesa, organizada por JICA, visitará Buenos Aires para fortalecer los vínculos gastronómicos y comerciales entre ambos países.

El lema elegido para esta edición es "Otsukaresama", expresión que en Japón se usa para agradecer y reconocer el esfuerzo de la jornada laboral.

"Queremos transmitir esa sensación de comunidad y gratitud que se vive en los izakaya japoneses, donde colegas y amigos se juntan después del trabajo a relajarse, charlar y disfrutar de buena comida", explica Lorena Nonaka, presidenta del Club Gastro Japo.

Este año, el foco estará puesto en el sake, la tradicional bebida japonesa que se elabora a base de arroz fermentado.

Aunque en Japón es una bebida tradicional, en Argentina todavía es una experiencia novedosa para muchos consumidores.

Durante la semana, se buscará dar a conocer sus variedades y formas de consumo, acompañando platos típicos de los izakaya, como brochettes de pollo (yakitori), bowls de arroz con carne (donburi), frituras (tenpura) y pequeñas porciones ideales para compartir.

Los locales de pastelería también tendrán su espacio, ofreciendo un after office dulce: una tendencia en alza que combina café de especialidad con wagashi (pastelería tradicional japonesa) y yogashi (estilo occidental con inspiración nipona).

Durante diez días, será posible recorrer distintos puntos del país y experimentar la diversidad de sabores que ofrece la cocina japonesa: desde el sushi y el ramen, hasta creaciones innovadoras que fusionan técnicas niponas con ingredientes locales.

También habrá pop ups colaborativos: experiencias especiales donde dos o más restaurantes se unirán para ofrecer un menú único, combinando estilos y especialidades.

"Queremos que más argentinos descubran la riqueza de nuestra cultura a través de la comida; cada plato, cada copa de sake, es una forma de acercar Japón a la mesa de todos", concluye Nonaka

Como novedad, este año la Gastro Japo Food Week contará con la visita de una comitiva de empresarios japoneses de sectores clave como sake, whisky, salsa de soja y vinagres, en una misión organizada por JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón).

El 23 de septiembre se realizará una rueda de negocios en Mercat Villa Crespo, dirigida a profesionales del rubro: importadores, restaurantes, distribuidores y vinotecas interesados en explorar oportunidades comerciales.

Esta iniciativa busca fortalecer los lazos gastronómicos y comerciales entre Japón y Argentina, potenciando la presencia de productos japoneses en el mercado local y generando sinergias con emprendedores y distribuidores argentinos.