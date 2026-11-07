“Con el mate se dialoga sin palabras”: León XIV ofició su primera misa en Sudamérica

El papa León XIV celebró su primera misa en suelo sudamericano desde el parque París Londres, en la ciudad uruguaya de Paysandú, donde expresó: "Con el mate se dialoga sin palabras".

La histórica ceremonia religiosa forma parte de su gira inicial por América Latina, la cual incluye una agenda oficial en Uruguay que se extiende del 6 al 8 de noviembre.

Para este periplo por el país rioplantense, la Iglesia católica mantiene como consigna oficial la frase "Les anuncio una gran alegría". Su traslado terrestre hacia el predio multitudinario incluyó un primer tramo a bordo de una camioneta negra, para luego abordar su papamóvil.

La liturgia central comenzó cuando el Obispo de Roma ingresó al sector del altar. En su recorrido procesional, el Papa avanzó acompañado por la imagen del beato Jacinto Vera, figura histórica considerada el padre de la Iglesia uruguaya y cuya beatificación firmó el papa Francisco en 2023.

“Los aliento a continuar la misión evangelizadora con entusiasmo. Sean puentes, para que muchos se encuentren con Jesús. Sean una comunidad fraterna, que se reúna y comparta la vida y los proyectos, los sueños y las esperanzas, especialmente con los más necesitados. Sean una comunidad de oración, que mantenga el diálogo con el Señor, como un amigo habla a otro amigo” dijo León XIV en la primera misa.

El Pontífice centró su homilía en tres símbolos que caracterizan a la región y aseguró: “Pueden ayudarnos a reflexionar sobre el tesoro de la fe que nos ha sido dado y la misión que hoy se nos confía, el puente, los palmares y el mate".

"¡Qué importante es ser constructor de puentes! Esa es la vocación a la que todos estamos llamados: construir puentes, estrechar lazos, unir, comunicar, transmitir la alegría de la fe, como lo hizo el beato Jacinto a tiempo y a destiempo", completó.