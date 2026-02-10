"Con Astor Piazzolla tuve una relación maravillosa"

El músico y cantante conversó con Adrián Korol por Radio Nacional sobre su presente, sus hijos y su relación con el arte. También recordó su infancia en Cruz del Eje, anécdotas de esos años en el campo y momentos emotivos de su historia. Sus épocas en Paris, la vivencias que tuvo allí de joven y cómo fue trabajar en esa ciudad europea. También volció a la primera vez que se presentó en el festival de Cosquín y qué dijo Atahualpa Yupanquí de su presentación.

"La primera vez que me presenté en Cosquín me impusieron en la grilla porque yo no venía del folklore puro"

"Me hice amigo de Astor Piazzolla, de Atahualpa Yupanquí y él fue muy cariñoso conmigo y con mis hijos. También con Astor tuve una relación maravillosa", contó.