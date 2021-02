Con 81 años acompaña por teléfono a personas mayores que viven solas

La idea surgió el 20 de marzo cuando empezó el aislamiento obligatorio. “Estábamos con mi hijo Daniel en el balcón y él me dijo si me animaba a llamar a personas que estaban solas para acompañarlas por teléfono. Le dije que sí porque me motivó y hacía algo útil. Entonces me dio teléfonos de conocidos que estaban solos y aceptaban que yo los llamara”, contó orgulloso en el programa Ahí viene Ramón (17 a 20 hs)

Su hijo se enteró a través de una conocida que desde la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) estaban buscando voluntarios para acompañar precisamente a personas solas. Fue así que se unieron al Lebaker, un programa de acompañamiento de adultos mayores en situación de aislamiento, para personas que, por impedimentos físicos, no podían trasladarse y que depende de la mutual israelita. Ellos también le dieron una lista con teléfonos y así empezó la tarea de Oscar.