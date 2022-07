Con 16 años Tomás Montenegro con 16 años brilla en el TC 2000

Ignacio Montenegro es un piloto nacido en Rada Tilly, corrió por segunda temporada consecutiva en el Súper TC2000 y en el TC 2000 en diálogo con Equipo Ruta 3 hizo un balance de su desempeño. “Estamos contentos por el resultado más allá de que uno siempre quiere la victoria, sabemos que por más de todo lo que pasó fue un lindo espectáculo para afuera, para la categoría por eso me quedo contento de todo lo que pasó el fin de semana”.

En cuanto, a las velocidades máximas “llegué a los 290 km/h, no tomás conciencia de lo rápido que vas hasta que tomas las chicanas”.

Consultado por el impacto que genera su juventud y su participación en ligas profesionales. “Creo que soy consciente de lo que estamos logrando, me mudé a Buenos Aires dejando a mis amigos que hoy tuve la suerte de que me acompañen en la radio. Creo que siempre no perder el foco es importante para apuntar a lo que uno quiere, siempre igual a uno lo motivan las palabras con las que te pueden halagar”.

Sobre su desarrollo en las categorías profesionales indicó que “Neuquén marcó un antes y un después”-

