Comunidades preocupadas por la falta de control ambiental

La integrante de la comunidad aborigen de Casa grande Vizcarra y el Portillo. Beatriz Sajama se refirió a la crisis que produjo el cierre de Mina Aguilar y dijo: “desde que llega la minera al lugar es decir hace 90 años porque hay un cambio en el uso del suelo, la gente se acostumbró al trabajo minero muchos han dejado la agricultura como consecuencia de la contaminación del agua.

Hoy por hoy hay huertas familiares que permiten la subsistencia es una zona de altura. La lucha que exigimos ahora es de exigir a la empresa que tome la mano de obra de la comunidad, el cual hemos podido conseguir firmar un acuerdo con la empresa del 50 % de mano de obra.

Pero bueno no se cumple, porque ellos ya no quieren capacitar, pero también se tomaba con seriedad y responsabilidad este trabajo había más disposición, porque Mina del Aguilar ha tenido varios dueños y hoy por hoy no, pero además la empresa decidió tercerizar la mano de obra y se hace más difícil, porque vienen empresas de afuera y si bien sabemos que todo trabajo minero tiene contaminación y no hay un control por parte del Gobierno Provincial. Hace más de tres años estamos teniendo acceso a los informes de impacto ambiental donde además pedimos al estado provincial a través de minería poder acceder a los técnicos que tiene la provincia para poder entender.

Por último manifestó: “y aun así estamos viendo la contaminación lo sufrimos el día a día, se han perdido tierras del pastoreo con mencionarte uno solo, es la implementación de diques de cola la implementación de cavas de escoria donde están los pasivos ambientales de Palpalá, y ahora con este anuncio el cierre de explotación minera nos tenemos que preparar e insistir que los lugareños tenes que formar de esta mano de obra, de hecho yo soy parte del grupo de mujeres defensoras ambientales que tiene la comunidad nos estamos capacitando, estamos leyendo para aprender las leyes y exigir que se cumpla la ley ambiental, como el artículo 41 de la Constitución Nacional que tenemos derecho a vivir en un ambiente sano.”