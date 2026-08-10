Milena Hernández es colombiana, reside en la ciudad de La Plata y es fundadora de la primera colectividad colombiana en la capital provincial desde 15 años.

En diálogo con Hernán Mundo habló, visiblemente consternada, de la situación que se vive en su país, tras los testimonios de familiares y amigos que padecen las consecuencias del devastador terremoto ocurrido a media mañana de este lunes.

"Comunicarse es muy difícil, las redes están colapsadas y son horas de mucha angustia".

La mujer recordó que la zona afectada tiene un largo historial de temblores, sismos y terremotos y que por eso hay muchas construcciones que han soportado los movimientos.

Consultada sobre la ayuda que necesitan los colombianos, Hernández reveló que ya están organizando toda la asistencia que sea posible reunir.

Y recomendó a quienes tengan familiares que crean damnificados, que se comuniquen por Whatsapp al n° 54 221 5221083

O bien por medio de la red social Instagram en el perfil de la entidad que ella presidete Colectividad Colombiana en La Plata