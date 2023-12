Comunicación oficial: Entre datos erróneos y quita de la pauta publicitaria

Durante el programa Subí el volumen dialogamos con Esteban Zunino, investigador del CONICET y doctor en comunicación con quien analizamos la forma en que el nuevo gobierno comunica sus medidas y por qué a pesar de haber brindado datos erróneos, tanto el presidente Javier Milei como sus ministros, la sociedad repite estos dichos como ciertos.

En este sentido Zunino se refirió a la idealización y a discursos mesiánicos que se han comprobado en distintos líderes populistas como Bolsonaro en Brasil. “Los discursos políticos son cada vez más emocionales y apelan a esa dimensión de los sujetos, esta idea de que el individuo a partir de información completa o variada o plural y diversa puede racionalmente tomar decisiones es posible en otro contexto de situación. Creo que hoy cada vez más la información que circula está fuertemente ligada a las emociones. En esto la digitalización de las comunicaciones ha influido bastante también. La polarización es ante todo afectiva y la decisión del voto es ante todo afectiva”, precisó.

Por otra parte, Zunino analizó el anuncio de que por un año no se contratará pauta publicitaria desde el ejecutivo y recordó que “se ha venido haciendo un mal uso de la pauta durante varias gestiones. No tenemos una ley, no tenemos una regulación que haya establecido criterios claros de cómo se distribuye la pauta oficial y claramente hoy la pauta era un lugar en términos económicos absolutamente marginal pero en términos simbólicos muy importante”.

Finalmente alertó que esta quita afectará principalmente los pequeños medios de comunicación más que a los más importantes en términos económicos como Clarín con lo cual se pone en riesgo la multiplicidad de voces.

Subí el Volumen, Lunes a Viernes de 10 a 12 hs

Conducción: Patricia Slukich y Marcelo López

______________