"Compusimos Luna de miel durante un viaje a Estados Unidos"

Marcelo Moura, cantante Virus, recordó cómo fue la grabación de Locura, el disco que cumple 40 años y que presentarán este sábado, en Tucumán.

Locura, el disco más emblemático de Virus, y uno de los más icónicos de la década de los `80, cumple 40 años.

Por ese motivo, la banda de los hermanos Moura, Marcelo y Julio, con el regreso de Mario Serra en la batería, iniciaron una gira por todo el país y este sábado 9 de agosto se presentarán en el Palacio de los Deportes de Tucumán.

En una charla con Radio Nacional Tucumán, Marcelo Moura contó algunos detalles del recital que van a brindar y recordó la grabación y publicación de Locura, y cómo se compuso Luna de miel en la mano, la canción más exitosa de ese disco.

"De alguna forma es el disco más icónico de Virus, pero obviamente tiene muchas más canciones. Si Virus tiene una característica es que no es conocido por una canción sino por muchas y casi todas van a estar en el show. Va a ser una fiesta".

"La gente se divierte mucho y sobre todo la gente joven, que la mayoría no pudo ver al grupo. Son persons de 18 a 25 años y para nosotros eso es hermoso".

Durante la entrevista, Marcelo reveló que no esperaban el éxito que tuvo Locura ni el impacto que causaron ellos como grupo.