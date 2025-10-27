Compositores rusos por la Sinfónica Nacional

Este viernes a las 20 horas, en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad, la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de Emmanuel Siffert, ofrecerá un programa de música rusa: la leyenda para orquesta Kikimora de Lyadov; el Concierto para violín y orquesta en re mayor de Chaikovski (participa junto a la Sinfónica la violinista Pilar Policaro); y finalmente, Escenas de ballet op. 52, de Glazunov.

La actividad es gratuita, con cupo limitado y requiere retiro de entradas. Las entradas –hasta dos por persona– se entregan en Boletería, desde dos horas antes del inicio de la función.