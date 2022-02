Comodoro suspende recitales gratis y reinvierte fondos en escuelas

Comodoro Rivadavia celebra su aniversario el próximmo 23 de febrero, en esta oportunidad desde el municipio se informó que este año no habrá espectáculos nacionales. "Decidimos sostener los actos formales y suspender todos los recitales que nos gusta hacer en la ciudad, muchos artistas estaban contratados, pero la situación epidemiológica que tenemos no nos permite llevar adelante eventos masivos. Por esta razón decidimos suspenderlo para sortear esta situación de pandemia que estamos viviendo", anunció el intendente Juan Pablo Luque en conferencia de prensa.

Por otro lado, recalcó "hemos decidido destinar los recursos que ibamos a utilizar en los festejos del aniversario para las escuelas, para ayudarlos en las obras que necesiten para comenzar las clases. Si bien no es competencia de la Municipalidad la infraestructura de las escuelas y más allá de los recursos que destinamos a través del FAEM, creemos que la Municipalidad está dispuesta a poner recursos económicos para que las escuelas estén en condiciones".

