Comodoro Rivadavia: más de 300 familias fueron evacuadas por un desplazamiento del cerro Hermitte

La comunidad de Comodoro Rivadavia, en Chubut, atraviesa una situación crítica tras un deslizamiento de tierras en la ladera sur del Cerro Hermitte.

Sebastián Barrionuevo, titular de Defensa Civil en Comodoro Rivadavia, dialogó con el equipo de Ramos generales y señaló que las zonas más afectadas son los barrios Sismográfica, El Marquesado y Los Tilos, donde se produjeron daños estructurales en numerosas viviendas. En ese sentido, precisó que fueron evacuadas más de 300 familias por el peligro inminente de que colapse el suelo.

Durante la madrugada, el movimiento del terreno se intensificó y provocó colapsos en muros, techos y calles. "Se está priorizando la seguridad de los vecinos", expresó.

Decenas de vecinos están preocupados por la seguridad de sus familiares y mascotas, por el miedo de que estuvieran bajo los escombros.