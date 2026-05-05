Cómo trabajan hoy los investigadores privados

La tarea de los investigadores privados continúa despertando interés y curiosidad, aunque en los últimos años la actividad atravesó una fuerte transformación vinculada al avance de la tecnología y al acceso masivo a la información digital.

El investigador privado Claudio Muscari dialogó con el equipo de Korol en el aire y explicó cómo funciona actualmente el trabajo de investigación en ámbitos civiles, comerciales y familiares.

"Hace 30 años me dedico a esto. Hice un curso y a partir de ahí nunca dejé de trabajar. Nos dedicamos a infidelidades, ese es nuestro punto fuerte. Hoy por hoy, la mujer esta siendo más infiel que el hombre; el hombre es más tonto, no es tan prolijo", expresó.

Tras compartir con los oyentes algunos casos y experiencias con sus clientes, sostuvo que la profesión requiere combinar observación, análisis documental, seguimiento de datos y utilización de herramientas tecnológicas, siempre dentro del marco legal vigente.

El especialista señaló que muchas investigaciones actuales están vinculadas a fraudes, conflictos societarios, localización de personas, infidelidades, ciberestafas y verificación de antecedentes.

En Argentina, la actividad está regulada en distintas jurisdicciones y suele complementarse con asesoramiento jurídico y peritajes especializados.

La profesión continúa alimentando el interés público por su presencia histórica en libros, películas y series, aunque la realidad cotidiana del oficio se encuentra mucho más ligada al análisis de información que a las escenas tradicionales del cine policial.