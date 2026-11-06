Cómo son los papamóviles que usará León XIV en la Argentina y quién será su chofer

Durante su visita a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, el papa León XIV se trasladará en dos vehículos especialmente preparados sobre la base de camionetas Toyota Hilux de producción nacional.

Las unidades fueron fabricadas en la planta bonaerense de Zárate y adaptadas según los requerimientos establecidos por el Vaticano.

Toyota Argentina donó y transformó las dos pick-up idénticas. El trabajo de carrozado se realizó en colaboración con una empresa especializada con más de 70 años de trayectoria.

Una de las unidades se destina a las actividades en Buenos Aires y Luján, y, la otra, ya se encuentra en Córdoba, bajo custodia de la Gendarmería Nacional.

Ambas fueron presentadas oficialmente a fines de octubre pasado ante el nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach.

Las camionetas cuentan con una motorización turbodiésel convencional y su carrocería es blanca con escudo papal estampado. Su cúpula superior permite la visibilidad del Pontífice y aperturas laterales pensadas para que pueda saludar a los fieles.

Ambas llevan la matrícula SCV 1, correspondiente al Estado de la Ciudad del Vaticano y fueron configuradas para circular a una velocidad de alrededor de 5 kilómetros por hora durante los recorridos abiertos, de modo que el Papa pueda mantener contacto visual con la gente.

Julián Benedetti, ingeniero líder de la automotriz que donó los vehículos al Vaticano, aseguró en declaraciones periodísticas que la Santa Sede ya firmó su devolución para que ambos permanezcan en la Argentina para eventuales usos futuros.

Un chofer especialmente preparado

Al volante de los papamóviles estará Fabrizio Iacovelli, vicecomandante de la Gendarmería Vaticana, quien lleva años en la seguridad pontificia.

Iacovelli se desempeñó como inspector durante el pontificado de Benedicto XVI y más tarde como inspector táctico. Además de conducir el papamóvil, coordina el anillo de seguridad inmediato, analiza las rutas, verifica las condiciones de las calles y define caminos de evacuación en cada ciudad.

Los recorridos previstos en papamóvil incluyen tramos en Claypole, avenida del Libertador hasta el Monumento a los Españoles en Palermo, el centro de Córdoba y los alrededores de la Basílica de Luján. En todos los casos, la organización combinará estos trayectos abiertos con desplazamientos en vehículos de seguridad cerrados según las necesidades logísticas y de protección.